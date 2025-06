Inngår langvarig avtale

Hexagon Purus har inngått en flerårig leveringsavtale med Hino Trucks om produksjon av batterielektriske klasse 6 og 7-lastebiler for det amerikanske markedet. Kjøretøyene skal bygges på Hinos understell og utstyres med Hexagon Purus’ egen nullutslippsteknologi, opplyser selskapet i en børsmelding mandag.

De første prototypene skal leveres i fjerde kvartal 2025, med planlagt serieproduksjon året etter. Produktene er utviklet for urbane distribusjonsoppdrag med hyppige stopp, og bygger på Hexagon Purus’ eksisterende teknologiplattform. Dette skal gi synergier og effektiv utnyttelse av investeringer i både utvikling og produksjonskapasitet.

Vil slippe inn nye partnere

Avtalen med Hino markerer samtidig et veiskille for Battery Systems and Vehicle Integration-divisjonen. For å realisere vekstpotensialet vurderer Hexagon Purus strategiske grep, herunder muligheten for å hente inn én eller flere partnere, eller gjennomføre andre strukturelle endringer.

ABG Sundal Collier er engasjert som finansiell rådgiver, mens Schjødt bistår juridisk.