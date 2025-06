WSJ: Iran vil forhandle med Israel

Iran signaliserer at de ønsker å deeskalere fiendtlighetene med Israel og forhandle, melder The Wall Street Journal (WSJ).

Prisen på et fat nordsjøolje, Brent spot, faller brått 4,7 prosent til 70,47 dollar.

Avisen skriver at Iran «med stor hast» ønsker en slutt på fiendtlighetene og en gjenopptakelse av samtaler om landets atomprogram.

«Midt under en voldsom israelsk luftkampanje har Teheran fortalt arabiske embetsmenn at de er åpne for å vende tilbake til forhandlingsbordet – så lenge USA ikke deltar i angrepet. De har også sendt meldinger til Israel om at det er i begge parters interesse å holde volden begrenset», skriver avisen.

De trekker videre frem at det derimot er lite trolig at Israel ønsker å stanse offensiven før de har gjort mer skade på Irans atomanlegg, og samtidig svekket makten til det teokratiske regimet i Iran.

Israelske angrep har drept sentrale militære ledere, inkludert store deler av toppledelsen i det iranske luftforsvaret.

Skaden på atomanleggene har imidlertid vært beskjeden, og analytikere mener at det kan kreve en langvarig luftkrig for å oppnå Israels mål. Det er ingen indikasjoner på at Iran er villige til å gjøre nye innrømmelser i atomforhandlingene, sier de arabiske kildene ifølge WSJ.