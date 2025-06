Lars Helge Helvigs investeringsselskap, Valinor, vil selge opptil 10.400.000 aksjer i Zaptec, ifølge en melding. Det tilsvarer 11,88 prosent av eierskapet i Zaptec.

Helvig eier 55 prosent av aksjene i Valinor.

Så langt i år har Zaptec-aksjen steget 96 prosent, og en aksje kostet ved stenging på mandag 21,45 kroner. Dersom alle aksjene blir solgt til samme kurs vil det gi Helvigs Valinor 223 millioner inn på konto.

Selger med tungt hjerte

– Valinor var førende i prosessen frem mot børsnoteringen av Zaptec i 2020, sier adm. direktør i Zaptec, Pål Selboe Valseth til Finansavisen.

I etterkant av noteringen eide Valinor 23 millioner Zaptec-aksjer, ifølge Holdings.

I løpet av de neste drøye seks månedene solgte Valinor 13,4 millioner Zaptec-aksjer, og satt igjen med 10 millioner. Den siste transaksjonen som ble gjort i Zaptec var rundt juletider i 2022, da beholdningen ble økt med 400.000 aksjer, til det som er dagens beholdning på 10.400.000 millioner aksjer.

– Det er med tungt hjerte at vi nå går ut av Zaptec. Vi har fortsatt klokkertro på markedet, sier Valseth.

Videre sier han at Valinor har løpende mange prosjekter, og at de ser at pengene blir bedre brukt andre steder.

– Vi er en tidligfaseinvestor, avslutter Valseth.

Blant annet har Valinor også vært tungt investert i selskaper som Norsk Solar, Huddlestock og Kyoto. I fjor ble Kyoto solgt til det danske investeringsfondet Glentra for 860 millioner kroner.

Salget vil gjøres som en akselerert bokbyggingsprosess, og minstesummen man må tegne seg for er på 100.000 euro. Det er ventet at aksjene vil være plassert før Oslo Børs åpner klokken 9 på tirsdag, ifølge meldingen.

