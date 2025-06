Oljeprisen er i positivt terreng tirsdag morgen. I 06.30-tiden er Brent med augustlevering opp 0,6 prosent til 73,68 dollar pr. fat, og Brent spot er opp 1,8 prosent til 73,60 dollar. Ved børsslutt i Oslo mandag ble Brent-futuren handlet rundt 71,60 dollar fatet.

Oppgangen kom få timer etter at president Trump la ut på Truth Social at «alle» bør forlate den iranske hovedstaden.

Les også Medier: Trump foreslår Iran-samtaler Det hvite hus er i kontakt med Iran om muligheten for et møte denne uken om en atomavtale og våpenhvile mellom Iran og Israel, sier kilder til Axios.

Drar tidlig fra toppmøte Som følge av den tiltakende konflikten mellom Iran og Israel reiser USAs president Donald Trump fra G7-toppmøte en dag tidligere enn planlagt.

Aksjestrateger advarer: Krigen kan gi børskrakk Aksjestrategene i RBC Capital Markets frykter et raskt børsfall på over 20 prosent hvis konflikten i Midtøsten løfter inflasjonen og oljeprisene.

Ifølge Nomura tilsier oljeopsjonsmarkedet at det prises inn en 0–5 prosent sannsynlighet for at oljeprisen kan stige til 100 dollar.

Den kvantitative strategen Yoshitaka Suda i meglerhuset viser også til at trendfølgerfond, såkalte CTAs, har kvittet seg med store short-posisjoner, og ser begrenset risiko for et nytt stort hopp.

Morgan Stanley olje- og Equinor-analytiker Martijn Rats opererer med tre mulige scenarier for oljemarkedet og konflikten: uforstyrret eksport med Brent-pris ned til 60 dollar, redusert iransk eksport med priser rundt 75–80 dollar, eller bredere konflikt som kan løfte prisene til 2022-nivåer.

«Selv små sannsynligheter anvendt på betydelige oppsider kan trekke prisene høyere,» skriver Rats.

«Usikkerheten vil trolig vedvare en stund, og i denne perioden mener vi at risikopremier på omtrent 10 dollar fatet er berettiget,» legges det til.