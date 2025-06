EU-kommisjonen kunngjorde tidlig i mai planer om å fase ut importen av russisk gass, kjernekraft og flytende naturgass (LNG) innen utgangen av 2027.

RUSSISK OPPFORDRING: Fra statssekretær Elisabeth Zehetner i det østerrikske energidepartementet. Foto: NTB

Planene har møtt velkjent motstand fra Ungarn og Slovakia , men nå går Østerrike ut og ber EU være åpen for å gjenoppta gassimporten fra Russland hvis en fredsavtale med Ukraina skulle komme på plass, melder Financial Times.

«EU må beholde muligheten til å revurdere situasjonen når krigen er slutt», sier landets energidepartement, og bekrefter uttalelser fra avisens diplomatkilder om at departementets statssekretær Elisabeth Zehetner fremmet oppfordringen overfor sine EU‑kolleger på et møte i Luxembourg mandag.

– Italia har også luftet muligheten

Dette er første gang siden president Vladimir Putin gikk inn i Ukraina at et land utenom Ungarn og Slovakia går ut og åpner for gjenopptakelse av russisk gassimport.

Østerrike har i flere tiår vært sterkt avhengig av russisk naturgass, og importerte rundt 80 prosent av gassen sin fra Russland før krigen i Ukraina. Senere har Wien diversifisert ved å hente gass fra andre europeiske land – som Tyskland, men har fått kritikk for at diversifiseringen har gått for sakte.

Blant EU-landene var det – ifølge tankesmien Ember – Italia som importerte mest russisk gass i fjor. Financial Times påpeker at landet i tidligere, lukkede diskusjoner også har luftet muligheten for å gjenoppta gassimport fra Russland når krigen er over.

En talsperson for den italienske energiministeren har avslått avisens henvendelse for en kommentar.

– Kan vedta uten enstemmighet

EU‑kommisjonen vil tirsdag legge frem forslag om å forby nye, russiske gasskontrakter og avvikle eksisterende kontrakter i løpet av de neste to årene – uavhengig av hvordan eventuelle fredsforhandlinger skulle gå.

VIL FASE UT RUSSISK GASS: EU-kommisjonen og energikommissær Dan Jørgensen. Foto: NTB

– En mulig fredsavtale bør ikke føre til at vi begynner å importere russisk gass igjen. Det vil være en svært uklok beslutning som bare vil fylle opp Putins krigskasse på nytt. Det vil være å gjenta feilene vi har gjort tidligere, sa EUs energikommissær Dan Jørgensen ifølge Financial Times mandag.

Lovforslaget trenger et kvalifisert flertall blant medlemsland for å bli vedtatt av EU-parlamentet.

– Vi kan vedta det uten enstemmighet, sa Jørgensen på en pressekonferanse da planene ble kunngjort i mai.

– Svært tydelig juridisk vurdering

Flere EU-land har ifølge avisen uttrykt bekymring for om det juridiske grunnlaget for et russisk gassforbud blir sterkt nok til at selskaper kan påberope seg force majeure‑klausuler i sine eksisterende kontrakter uten å måtte betale store erstatninger til Russland.

– Vi har fått en svært tydelig vurdering fra EU-kommisjonens juridiske team som sier at ettersom dette vil være et forbud, vil selskapene ikke få juridiske problemer, sa energikommissær Jørgensen mandag.