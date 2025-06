Trump forlot G7-møte: Oljeprisen skyter i været

Brent-oljen stiger tirsdag ettermiddag 2 prosent, tilsvarende 1,50 dollar, til 74,72 dollar per fat, etter nye urovekkende signaler fra Midtøsten.

Helge André Martinsen i DNB Carnegie skriver i sin oljekommentar tirsdag at usikkerheten i markedet øker etter at Donald Trump ba sivile evakuere Teheran, og han i natt avbrøt sitt G7-besøk. Det på tross av meldinger mandag om at Iran åpner for atomforhandlinger med USA.

«Spekulasjonene begynte å florere om at USA var i ferd med å gå direkte inn i krigen», skriver Martinsen.

Hever etterspørselsanslag

I Opecs månedsrapport mandag oppjusterte oljekartellet etterspørselsprognoser for 2025 og 2026, med en daglig etterspørsel på 105,13 millioner fat per dag for inneværende år.

«Dette impliserer en årlig vekst på 1,29 millioner fat per dag», skriver DNB Carnegie-analytikeren.

For 2026 venter Opec en økning i etterspørselen til 106,42 millioner fat per dag, en økning fra forrige estimat på 0,14 millioner dollar om dagen.

Lavere ventet produksjonsvekst utenfor Opec bidrar til høyere anslag for behovet for Opec-olje, mens oljekartellet fremdeles venter markedsunderskudd fra Opec-landene på henholdsvis 1,46 og 1,72 millioner fat per dag i de to årene.

Luftfart holder koken - Kina svekkes

Global luftfart holder seg nær rekordnivåer med 139 tusen avganger uke-over-uke. Dette skyldes en økning i både amerikansk passasjertrafikk og internasjonale avganger fra Kina, en vekst på 2 prosent på årsbasis, ifølge kommentaren.

Samtidig faller aktiviteten ved kinesiske raffinerier til 14 millioner fat per dag, en nedgang på 0,33 millioner fra året før.

«Kombinasjonen av fallende raffineringsaktivitet (år-over-år) og økende nettoeksport av petroleumsprodukter lover ikke godt for kinesisk oljebehov», avslutter Martinsen.