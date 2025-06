Solenergiaksjer stupte da handelen startet på børsene i New York tirsdag. Årsaken er et nytt lovforslag.

Skattefordeler for vind- og solenergiselskaper skal fases ut innen 2028, fremgår det av den siste versjonen av lovforslaget «The Republican megabill» Senatets finanskomité offentliggjorde mandag kveld, melder Marketwatch.

Forslaget om å fjerne skatteinsentivene anses som en alvorlig trussel for forretningsmodellen til mange av solenergiselskapene. J.P. Morgan og Mizuho mener imidlertid at det nye forslaget er bedre for solenergiaksjer og andre fornybarselskaper enn den versjonen av lovforslaget som passerte Representantenes hus i slutten av mai.

Minst én analytiker ser mørkere på utviklingen og valgte å nedgradere tre solenergiselskaper som følge av lovforslaget.

First Solar stupte 22 prosent til 135,50 dollar fra start på Nasdag tirsdag, mens Enphase Energy falt hele 25,4 prosent og SolarEdge Technologies åpent ned stygge 38,5 prosent. Enda verre gikk det imidlertid med Sunrun, som dundret ned 44,2 prosent.

Invesco Solar ETF åpent ned 9,4 prosent og var med det på vei mot det største fallet siden 6. november 2024, da det børsnoterte fondet falt 10,9 prosent.