Strømselskapene bidrar til konkurranse og innovasjon

Strømselskapene er dessuten en teknologitung bransje i sterk konkurranse, som også utvikler en rekke tjenester ut over strømsalg. Dette inkluderer teknologisystemer for smart strømforbruk, varmestyring, ladetjenester og ulike apper hvor kundene kan følge med på forbruket sitt.

I senere år har det vært en god del oppmerksomhet om strømselskapene, og vi skal være de første til å innrømme at ikke alt har vært like heldig. Enkeltaktørers oppførsel har skadet tilliten til bransjen. Samtidig vet vi fra flere undersøkelser at kundene har stor tillit til egen strømleverandør, selv om de kan være skeptiske til hvordan markedet fungerer.

Les også Norgespris hindrer rentekutt Norgespris vil glatte ut svingningene og senke nivået på inflasjonen. Likevel kan rentekuttene drøye enda mer.

I likhet med alle andre næringer er det uansett rom for forbedring. Dette jobber de seriøse selskapene og Fornybar Norge med hver eneste dag. Vi har fått på plass en felles bransjestandard for spotprisavtaler og har etablert sertifiseringsordningen Trygg strømhandel i samarbeid med DNV. For å bli sertifisert, må virksomheten blant annet ha et system for å sikre at de følger lover og forskrifter om markedsføring, salg, leveranse, kundebehandling, personvern og selskapsrapportering for strømselskaper.

Vi har dessuten tatt til orde for at myndighetene må slå hardere ned på selskaper som ikke følger lover og regler. Konsesjon til å selge strøm bør være vanskelig å få, og lett å miste. Tall fra Elklagenemnda viser at bransjen har tatt grep, og at antallet klager er fallende.

Sikker strømforsyning blir stadig viktigere i et samfunn hvor nesten alt vi gjør krever strøm, og hvor både industri og transport skal over fra fossile til fornybare energiløsninger. Strømselskapene vil fortsatt spille en viktig rolle i morgendagens elektriske samfunn.

Jan Magne Bae

Bransjedirektør for marked i Fornybar Norge