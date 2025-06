NVE forventer at Norge og Norden vil ha et kraftoverskudd i flere tiår.

Selv om det ventes en strammere kraftbalanse frem mot 2030, ventes det fortsatt overskudd i normalår. Utover 2030-tallet antar direktoratet at det vil komme betydelige mengder ny vindkraft, som vil øke overskuddet og presse prisene ned.

«Vi tror at Norge og Norden vil ha et kraftoverskudd de neste tiårene, og at strømprisene i Norge stort sett vil være lavere enn i resten av Europa», sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Grønn motvind

I Europa ventes andelen fornybar kraft å stige fra 45 prosent i 2023 til 73 prosent i 2050. Samtidig mener NVE at den videre omstillingen blir mer krevende enn tidligere. Direktoratet viser til kostnadsøkninger, lavere oppslutning om klimapolitikk, mangel på kraftnett og arealkonflikter som utfordringer for utviklingen.

«Den neste fasen av den grønne omstillingen i Europa vil nok bli mer krevende og gå saktere», sier Lund.

Varig gasskraft i Europa

Vannkraften vil fortsatt være ryggraden i det norske kraftsystemet, men mer vindkraft utover 2030-tallet vil styrke overskuddet. Det norske kraftsystemet er også koblet mot Europa og vil bli påvirket av det som skjer der, kommer det frem i pressemeldingen.

NVE venter en svakere vekst i både forbruk og produksjon i Europa sammenlignet med analysen fra 2023. Anslagene for hydrogen og havvind er betydelig nedjustert, mens det fortsatt ventes høye investeringer i batterier og noe mer kjernekraft. Likevel mener direktoratet at gasskraft vil spille en sentral rolle også i 2050.

«Vi tror at det vil være like mye gasskraft i det europeiske kraftsystemet i 2050 som i dag. Gasskraft vil bli brukt til å balansere systemet i lengre perioder med lite sol- og vindkraft», avslutter Lund.