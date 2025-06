Vår Energi og lisenspartner Kistos Energy Norway har vedtatt å gå videre med Balder Phase VI-utbyggingen, opplyser selskapet i en pressemelding tirsdag. Investeringen er på 2,6 milliarder kroner, og prosjektet er ventet å komme i produksjon innen utgangen av 2026.

Utbyggingen er en del av Vår Energis strategi om å maksimere verdiskapningen i kjerneområder gjennom utnyttelse av eksisterende infrastruktur. Den nye produksjonsbrønnen skal kobles til det oppgraderte produksjonsskipet Jotun FPSO.

– Balder-området i Nordsjøen er et kjerneområde for Vår Energi og har et betydelig fremtidig ressurspotensial. Med Jotun FPSO på plass vil vi fortsette å modne frem fat med høy verdiskapning, både gjennom nye utbygginger og ved å optimalisere eksisterende felt, sier operasjonsdirektør Torger Rød i meldingen.

Rask tilbakebetaling

Balder Phase VI skal utvinne rundt 15 millioner fat påviste og sannsynlige oljeekvivalenter, med en internrente (IRR) på over 35 prosent. Ved dagens prisnivå forventes tilbakebetalingstid på under ett år fra produksjonsstart. Break-even-prisen er godt under 35 dollar fatet.

Selskapet opplyser samtidig at det jobbes med flere tidligfaseprosjekter i området, blant annet Balder Next. Prosjektet innebærer at Balder FPU tas til land for avvikling i 2028, og at utvalgte brønner overføres til Jotun FPSO. Avviklingen er ventet å redusere driftskostnader med 130 millioner dollar årlig og kutte CO₂-utslippene med 80.000 tonn pr. år.

Vår Energi er i rute til å nå en produksjon på over 400.000 fat oljeekvivalenter pr. dag i fjerde kvartal 2025, og venter en langsiktig produksjon i Balder-området på 70.000–80.000 fat pr. dag frem mot 2030.

Selskapet er operatør i lisensen med 90 prosent eierandel. Kistos Energy Norway eier de resterende 10 prosentene.