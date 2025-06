Kraftig fall i oljelagrene

Ferske tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viser at de amerikanske råoljelagrene falt med 11,5 millioner fat til 420,9 millioner fat i forrige uke. Ifølge TDN Direkt var det ventet en nedgang på 2,3 millioner fat.

Bensinlagrene økte med 0,2 millioner fat, mens destillatlagrene økte med 0,5 millioner fat.

Onsdag ettermiddag omsettes et fat nordsjøolje for 74,80 dollar, ned 2,2 prosent, mens WTI-oljen omsettes for 73,14 dollar, ned 2,3 prosent.

USAs president Donald Trump skal nylig ha sagt at Iran ønsker å komme til Det hvite hus, og at landet er villig til å forhandle for å få en slutt på krigen med Israel, noe som har ført til et fall i oljeprisen.