– Markedet venter betydelig høyere priser

Sjef for oljeanalyse i Goldman Sachs, Daan Struyven, påpeker at Brent-oljen har steget til mellom 76 og 77 dollar fatet, og at disse nivåene inkluderer en betydelig geopolitisk risikopremie fra Midtøsten-eskaleringen.

«Vi estimerer en risikopremie på rundt 10 dollar fatet,» skriver Struyven.

Basisscenarioet til Goldman er fortsatt et fall til rundt 60 dollar fatet i fjerde kvartal, forutsatt at det ikke oppstår leveranseforstyrrelser. Samtidig vurderes denne 10-dollars risikopremien som berettiget, gitt usikkerheten rundt iransk oljeeksport og mulige forstyrrelser i regionen.

Struyven påpeker også et kraftig volumfall i oljefrakten ved Bab-el-Mandeb-stredet – en viktig handelsrute mellom Rødehavet og Det indiske hav – ned 45 prosent i 2025 sammenlignet med 2023, noe som tydeliggjør sårbarheten i regionen.

– Betydelig høyere priser

«Prediksjonsmarkedet Polymarket antyder en sannsynlighet på 65 prosent for amerikansk militæraksjon mot Iran innen juli, men en sannsynlighet på 50 prosent for en atomavtale mellom USA og Iran i 2025. Endringene i terminmarkedet, terminstrukturen for implisitt volatilitet og call skew antyder at oljemarkedene forventer betydelig høyere priser i løpet av de neste månedene, men at de samtidig ser begrensede endringer i det langsiktige bildet», fastslår Struyven.

Risikoen for eksportkutt fra Midtøsten har også løftet marginene på diesel i Europa den siste uken, og det samme gjelder oljefraktprisene – særlig for ruter fra Midtøsten.

– Økte risikoer har ført til høyere fraktrater den siste uken, skriver Goldman.

Ifølge ABG Sundal Collier var VLCC-ratene på 62.991 dollar onsdag, 125 dollar høyere enn tirsdag.