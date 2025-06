Israelske kampplaner løfter oljeprisen

Oljeprisen stiger videre etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu, ifølge CNBC, ga ordre om å trappe opp angrepene mot strategiske og statlige mål i Iran.

Israel løfter oljeprisen

Torsdag ettermiddag stiger WTI-oljen 2,6 prosent til 77,09 dollar mens nordsjøoljen stiger 2,0 prosent til 78,22 dollar. Det betyr at oljeprisen har steget mer enn 11 prosent siden Israel startet sitt angrep på Irans atom- og rakettprogram for en uke siden.

Ifølge CNBC skal Israels forsvarsminister Israel Katz ha skrevet på sosiale medier at målet med angrepene er å undergrave Ayatollah Ali Khameneis regime. Beslutningen om eskaleringen kom etter at en iransk rakett angivelig traff et sykehus i den israelske byen Beersheba. Katz kom med en direkte trussel mot Irans øverste leder etter hendelsen.

JPMorgan advarer

JPMorgan advarte nylig om at et regimeskifte i et stort oljeproduserende land som Iran kan få betydelige konsekvenser for globale oljepriser. Iran er en av de største produsentene i OPEC.

«Dersom historien gjentar seg, kan en ytterligere destabilisering av Iran føre til vesentlig høyere oljepriser over lengre perioder», skriver analytiker Natasha Kaneva i en rapport fra JPMorgan, ifølge CNBC.

Onsdag sa USAs president Donald Trump at han fortsatt vurderer om USA skal iverksette et militært angrep mot Irans atomprogram.