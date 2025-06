Analytiker Vidar Skogset Lyngvær i Danske Bank kutter i flere oljeaksjer etter å ha senket oljeprisestimatene sine.

«Oljeprisene har steget betydelig, drevet av en risikopremie, selv om det foreløpig ikke har gått tapt fysisk tilbud fra Iran. Vi vurderer risk/reward som lite attraktiv, og nedgraderer Aker BP etter den sterke utviklingen i det siste, mens vi trekker frem Vår Energi som vårt toppvalg. Etter vårt syn vil oljemarkedet forbli stramt gjennom sommeren, men mykne betydelig mot fjerde kvartal. Vi foretrekker eksponering mot gass,» skriver analytikeren.

Meglerhuset nedjusterer oljeprisforventningene sine for 2025 fra 71 til 69 dollar fatet, og fra 75 til 68 dollar fatet for 2026. Prognosen for 2027 er uendret på 75 dollar fatet.

Til tross for usikkerhet i Midtøsten, påpeker analytikeren at Opec fortsatt har betydelig ledig kapasitet, og at Saudi-Arabia øker produksjonen.

Kutter kursmål

For Equinor er kursmålet kuttet fra 300 til 290 kroner, og hold-anbefalingen består.

«Equinor er i ferd med å gjennomgå en omstilling som ikke får like mye oppmerksomhet som den fornybare – selskapet konsentrerer nå sin internasjonale portefølje betydelig, og vi mener dette segmentet kan stå foran en reprising. Selv om vi liker gasseksponeringen før vinteren, mener vi at mye av oppsiden i oljeprisen allerede er priset inn,» skriver Skogset Lyngvær.

Aker BP-kursmålet er kuttet fra 295 til 290 kroner, og anbefalingen er nedjustert til Hold.

Nedgraderingen skyldes «en lavere oljeprisforutsetning og en nylig svært sterk kursutvikling. Vi ser softere risk/reward, ettersom geopolitiske hendelser legger til en risikopremie i oljeprisen, og vi vil se etter et bedre inngangspunkt senere,» skriver analytikeren.

Aksjen er for øvrig opp 18,3 prosent den siste måneden, og handles i skrivende stund for 282,10 kroner.

Vår Energi forsvarer kjøpsanbefalingen, og kursmålet på 40 kroner opprettholdes.

«Vi gjentar Kjøp og vårt 12-måneders kursmål på 40 kroner i forkant av rapporten for andre kvartal 2025, basert på vårt syn om at den svake utviklingen mot sammenlignbare selskaper hittil i år har vært overdreven. På kort sikt forventer vi at gass vil utvikle seg bedre enn olje mot slutten av året, og vi ser frem til at Vår Energi reduserer risikoen i Balder X og Johan Castberg,» heter det.

Kjøpsanbefalingen på BlueNord gjentas, men kursmålet kuttes fra 750 til 730 kroner.

Panoro Energy beholder kjøpsanbefalingen, mens kursmålet senkes fra 35 til 30 kroner.

OKEA-anbefalingen og kursmålet står ved lag – Hold og 19 kroner.