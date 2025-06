Russisk oljetopp: Opec+ traff blink

Rosneft-sjef Igor Sechin roser Opec+ beslutning om å øke oljeproduksjonen i lys av den økende usikkerheten i Midtøsten. Under et økonomisk forum i St. Petersburg uttalte den russiske oljetoppen at avgjørelsen nå fremstår som både fremtidsrettet og nødvendig, skriver Bloomberg.

– Beslutningen fra Opec+-lederne om å øke produksjonen i et akselerert tempo fremstår i dag som svært fremsynt og, fra et markedsståsted, berettiget – tatt i betraktning forbrukernes interesser midt i usikkerheten rundt konflikten mellom Iran og Israel, sa Sechin.

I starten av mars kunngjorde åtte Opec+-land at de ville begynne å reversere det frivillige produksjonskuttet på 2,2 millioner fat pr. dag. For april ble produksjonskvoten økt med 138.000 fat pr. dag, etterfulgt av ytterligere økninger på 411.000 fat pr. dag både i mai og juni. Nå er den samlede produksjonskvoten omtrent én million fat pr. dag høyere enn i mars, med en ny økning på 411.000 fat pr. dag varslet for juli.

Neste møte er planlagt til 6. juli, hvor ytterligere økninger i august skal vurderes. Saudi-Arabia ønsker betydelige produksjonsøkninger for raskt å gjenvinne markedsandeler, sa kilder til Bloomberg tidligere i juni.

Rosneft-sjefen har tidligere vært kritisk til Russlands samarbeid med Opec, og mente landet tapte markedsandeler mens amerikanske skiferprodusenter styrket sine.

Rosneft har lagt til grunn en på 45 dollar pr. fat i 2025 i sin forretningsplan, med forventning om 42–43 dollar året etter, ifølge Bloomberg.

– Vi ønsker ikke å være avhengige av den volatiliteten som er tydelig i dagens oljemarked, uttalte Sechin.

Oljeprisen har vært ustabil den siste uken, med et spenn på rundt åtte dollar. Bloomberg skriver også at volatiliteten har vært den høyeste siden 2022, som følge av konflikten mellom Israel og Iran.