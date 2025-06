Analysefirma: Oljeprisen skal opp 7–10 prosent

Analysefirmaet Kpler, som opererer hovedsakelig innen råvaremarkedet, forventer et kraftig byks i oljeprisen ved åpning natt til mandag.

«Oljeprisen ventes å åpne med et kraftig hopp på 7–10 prosent, ettersom risikopremiene skyter i været. Men la deg ikke lure – dette kan bli kortvarig», heter det i et innlegg på X fra analysefirmaet.

Råvareanalytiker i SEB, Ole R. Hvalbye, skriver i et notat at han forventer at Brent-oljen vil stige 3–5 dollar når markedet åpner.

«Når markedene åpner, er ikke spørsmålet om oljeprisen vil reagere – men hvor mye og hvor raskt», skriver han.

Olje opp, aksjer ned

Weekend-traderne hos nettmegleren IG forventer også store bevegelser mandag.

IG tilbyr altså produkter som kan handles i helgene.

Søndag rundt klokken 13:40 er amerikanske oljekontrakter opp 7,05 prosent. US Tech 100-kontrakten hos IG, altså Nasdaq, handles ned 1,2 prosent, mens den tyske Dax 40-indeksen er ned 1,2 prosent.

Hormuzstredet stenges: 50/50?

Kpler fremholder at «Irans evne til gjengjeldelse er begrenset. En stenging av Hormuzstredet eller angrep på energiinfrastruktur i Gulf-statene er fortsatt lite sannsynlig.»

På predikasjonsmarkedet Polymarket finnes det en kontrakt for «Vil Iran stenge Hormuzstredet før juli?». Denne handles i skrivende stund for 45 prosent sannsynlighet for ja, et kraftig byks fra 14 prosent rett før USAs angrep på iranske atomfasiliteter natt til søndag.

Hvalbye påpeker at en stenging av Hormuzstredet fortsatt er et tail risk-scenario – altså svært lite sannsynlig, men med stor påvirkning dersom det skulle inntreffe.

«Den største risikoen for globale markeder er nå knyttet til oljeleveranser fra Midtøsten, særlig gjennom Hormuzstredet. Enhver stenging – eller smitteeffekt til andre produsenter i regionen – vil kunne løfte oljeprisen betydelig. Når det er sagt, gitt Kinas tunge avhengighet av olje fra Gulf-regionen, ser vi fortsatt på dette som et "tail risk"-scenario snarere enn et grunnscenario», skriver Hvalbye.

– Men hva skjer nå?

Goldman-megler Kevin Twill skriver i et notat søndag at det er uklart hvordan Iran vil svare, men at de neste 24–48 timene blir kritiske.

«Fra investorer vi snakker med lokalt (...) fremstår Iran som svakt og presset opp i et hjørne, med få utveier – og at handling heller før enn senere er å foretrekke. Det er også en bred enighet om at Iran ikke har militær kapasitet til å håndtere en direkte krig med USA. Enhver gjengjeldelse vil trolig utløse enda mer omfattende amerikansk involvering, noe som igjen vil tvinge Iran til å de-eskalere,» skriver den Dubai-baserte megleren.

«Men hva skjer nå?» spør megleren.

Enten kan det komme en symbolsk gjengjeldelse mot amerikanske baser i Irak og Syria.

Eller noe mer alvorlig, à la militærbaser eller energiinstallasjoner i Gulf-statene.

«De neste 24–48 timene blir avgjørende», fastslår Twill.