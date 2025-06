Storbank: Proffene kommer til å gi full gass

Oljeprisen har steget kraftig den siste tiden, og det er ikke ene og alene på grunn av konflikten mellom Israel og Iran, ifølge Bank of America.

For rundt to uker siden formidlet banken at såkalte CTA-er, eller algoritmestyrte fond som handler på trend, hadde massive shortposisjoner i oljemarkedet, og at den påfølgende uken kunne bli preget av shortinndekking. Det traff godt, særlig etter at konflikten mellom Israel og Iran kastet bensin på bålet.

Fredag var Bank of America ute med oppdaterte prognoser for disse CTA-ene, og hvordan disse profesjonelle aktørene potensielt vil handle den kommende uken.

Det viser seg at flere av disse CTA-ene enten har gitt opp shortposisjonene og dekket dem inn, eller røket på stop-losser. Men flere er nå klare til å kjøpe. Altså en helomvending fra short, til inndekking, til long.

«Ifølge vår modell bygger kortsiktige og mellomlangsiktige trendfølgere raskt opp longposisjoner, mens de tregere, langsiktige modellene enten er blitt stoppet ut eller fortsatt dekker shorts. Vi forventer at trendene på tvers av modellene vil fortsette å forsterkes den kommende uken, noe som vil føre til ytterligere kjøp,» skriver Chintan Kotecha i Bank of America.

Les også Analysefirma: Oljeprisen skal opp 7–10 prosent Kpler, SEB og tradere hos nettmegleren IG forventer at oljeprisen skal opp kraftig ved åpning. «De neste 24–48 timene blir avgjørende», fastslår en aksjemegler.

Schieldrop: – Markedene ble lurt trill rundt av Trump SEB-analytiker Bjarne Schieldrop tror oljeprisen vil stige etter at Trump handlet tidligere enn markedet ventet.

Haavaldsen: – Kan gå skyhøyt Analysesjef Eirik Haavaldsen tror uroen vil løfte både fraktmarkedet og oljeprisen.

Tam respons fra Wall Street

Bank of Americas investeringsdirektør Michael Hartnett skrev fredag at han var overrasket over at investorer på Wall Street ikke har reagert mer på spenningene i Midtøsten. I en «du sa» – «vi sa»-dialogstruktur heter det:

«Du sa: Ikke reagerer på USA/Israel/Iran, og litt overrasket over Wall Streets motstandsdyktighet mot bykset i oljeprisene.

Vi sa: Wall Street er vant til å kjøpe på geopolitiske dipper, og ja, kursutviklingen tyder på at det sniker seg inn en viss likegyldighet. Men ethvert "sjokk og ærefrykt"-aktig amerikansk militært fremstøt blir trolig kortvarig. Trump ønsker ikke bensinpriser over 4 dollar pr. gallon i USA. Han vil fortsette å legge press på Russland og Saudi-Arabia for å øke oljeproduksjonen – mot at de slipper sanksjoner, får militærbeskyttelse og tilgang til amerikansk kunstig intelligens,» skrev Hartnett.