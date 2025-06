Oljeprisene steg kraftig i tidlig handel mandag som følge av økende bekymring for forstyrrelser i energimarkedene etter USAs luftangrep mot iranske atomanlegg.

Samtidig falt de asiatiske aksjemarkedene, etter at Iran i helgen truet amerikanske baser i Midtøsten.

Iran er verdens niende største oljeprodusent, med en daglig produksjon på rundt 3,3 millioner fat. Litt under halvparten av dette eksporteres, mens resten brukes innenlands.

Hormuzstredet

Ifølge eksperter kan et mulig iransk gjengjeldelsesgrep være å forsøke å stenge Hormuzstredet – den strategisk viktige passasjen som står for rundt én femdel av verdens oljetransport.

Da handelen åpnet mandag, steg både Brent-olje og amerikansk WTI-råolje med over 4 prosent til sine høyeste nivåer siden januar. Prisene falt noe tilbake etter den første reaksjonen. Ved 00.30 GMT var Brent opp 2,2 prosent til 79,20 dollar fatet, mens WTI steg 2,1 prosent til 75,98 dollar.

Økonomer i den japanske storbanken MUFG advarte mot «høy usikkerhet rundt utfallene og varigheten av denne krigen», og la fram en scenarioanalyse med en mulig oljeprisøkning på 10 dollar fatet.

Les også Hvor sannsynlig er det at Hormuz stenger? Selv en midlertidig stenging av Hormuzstredet kan gi kraftige utslag i oljeprisene og shippingmarkedene, skriver Petter Haugen i ABG.

Oljeprissjokk

– Et oljeprissjokk ville ha en reell negativ innvirkning på de fleste asiatiske økonomier, ettersom mange av dem er store nettoimportører av energi, skrev MUFG i et notat – et uttrykk for den dystre stemningen i markedet.

Tokyos ledende Nikkei-indeks falt 0,6 prosent, Seoul var ned 1,4 prosent, og Sydney gikk tilbake 0,7 prosent.