Natt til søndag gjennomførte USA et bombeangrep mot tre atomanlegg i Iran. Til tross for den alvorlige situasjonen, reagerte markedet relativt rolig. Oljeprisen steg til over 80 dollar fatet i åpningen, men falt så til 76 dollar. I skrivende stund er den på 78 dollar fatet.

«Det er fascinerende rolig etter USAs angrep mot Iran», skriver senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote i en oppdatering.

Selv om Irans svar på angrepet kan få store konsekvenser for energimarkedet, mener hun at markedets reaksjon anser en videre eskalering som lite sannsynlig, og at Iran flere mulige handlingsalternativer.

Irans muligheter

Ett av de mest alvorlige svarene Iran kan vurdere, er å blokkere Hormuz-stredet, en strategisk passasje hvor omtrent 20 prosent av verdens olje- og gassforsyning transporteres. Dette kan gjøres gjennom barrikader eller mer aggressive militære aksjoner, som angrep på kommersielle skip, lignende de Houthi-militsen har utført tidligere.

Et annet mulig svar er angrep på nærliggende oljefasiliteter. Dette minner om hendelsen i 2019, da Saudi-Arabias Abqaiq-anlegg ble rammet, noe som midlertidig slo ut rundt 7 prosent av verdens oljeproduksjon.

Til tross for de potensielle truslene er stemningen i markedet preget av en viss optimisme. Irans gjengjeldelse kan få store ringvirkninger for landets største oljekunde, Kina, som virker avskrekkende. Som følge av dette oppfattes det som lite sannsynlig at konflikten vil eskalere til et punkt som får store konsekvenser for oljeprisene på lang sikt.

Hvis situasjonen likevel skulle eskalere, er det ikke utenkelig at vi ser en oljepris som skyter fart.

«Hvis ting blir verre og Iran gjengjelder på en måte som forstyrrer den globale olje- og gasstrømmen, kan prisen på amerikansk råolje stige til over 100 dollar pr. fat», skriver senioranalytikeren.