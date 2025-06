Mandag kveld faller oljeprisen nesten 8 prosent, til 71,4 dollar fatet, etter Iran sendte seks missiler mot amerikanske militærbaser i Midtøsten. Missilene ble blant annet sendt mot Al Udeid-basen i Qatar – USAs største base i regionen.

Flere eksplosjoner ble hørt i Doha, men ifølge qatarske myndigheter ble rakettene avverget av luftvernet, og ingen ble drept eller såret. Også baser i Irak og Arbil ble angrepet, og amerikanske soldater gikk i tilfluktsrom.

– Maksimalt frykt var i går

– Oljeprisen faller nær 8 prosent, har du en kommentar til hvorfor den faller så mye?

– Usikker, men jeg tipper det er knyttet til at det prises inn lavere sannsynlighet for stenging av Hormuz-stredet.

– Jeg tipper maksimal frykt for en stenging var i går og at markedet kanskje vrir fokuset mot det fundamentale: Det er mest sannsynlig mer enn nok olje i verden fremover. Trump har vært ute og snakket om økning av amerikanske produksjon, men jeg tror det har lite å si for prisdannelsen i det korte bildet.

– Var det priset inn hardere konfrontasjoner tidligere i dag?

– Det var det ikke priset inn, oljeaksjene har gått ganske bra i det siste og vi nedgraderte blant annet AkerBP. Oljeprisen priser tilsynelatende ikke inn videre opptrapping av konflikten. Vårt base case de siste døgnet har vært at Hormuz forblir åpnet

– Om du må komme med en hypotese på hvorfor den faller så kraftig, hva kan det være?

– En tolkning kan være i frykt for at Iran-regimet skal falle, men det kan være 10.000 andre ting som har skjedd i markedet i det siste som ikke har noe med midtøsten å gjøre, men klart etter et så bratt fall kan det ha noe med det å gjøre.

På spørsmål om oljeaksjene fremover peker han på at de generelt har gått mye siden årsslutt, mens langsiktige oljepriser er ned i samme periode. Avslutningsvis trekker analytikeren frem at de endret anbefaling på AkerBP fra kjøp til nøytral nå i ettermiddag.

«Hold oljeprisene nede»

Oljeprisen startet fallet etter en litt kryptisk melding fra president Donald Trump på hans eget sosiale medium Truth Social, der han oppfordrer «alle» til å holde oljeprisen lav.

– Alle sammen, hold oljeprisene nede. Jeg følger med! Dere spiller fienden god. Ikke gjør det! skriver han med blokkbokstaver.