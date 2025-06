Oljeprisen faller videre tirsdag morgen, etter at USAs president Donald Trump klokken 07:08 kunngjorde at våpenhvilen mellom Iran og Israel nå er i gang.

Brent-oljen med augustlevering er nå ned 3,16 prosent til 69,22 dollar fatet, mens WTI-oljen svekkes 3,44 prosent til 66,15 dollar.

Prisene er nå på det laveste nivået på over en uke etter en 7 prosent nedgang mandag.

– Dersom våpenhvilen gjennomføres som annonsert, kan investorene forvente en gradvis normalisering i oljemarkedet, sier Priyanka Sachdeva, senior markedsanalytiker i Phillip Nova til Reuters.

Konflikten mellom Israel og Iran har preget oljemarkedet de siste ukene, spesielt etter at USA i helgen bombet iranske atomanlegg. Oljeprisen var på en femmåneders høyde grunnet frykt for at krigen skulle spre seg og true skipsfarten gjennom Hormuzstredet.

Iran er OPECs tredje største produsent. En vedvarende våpenhvile kan lette eksportpresset og fjerne frykten for forsyningsforstyrrelser.