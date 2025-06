Nedgraderer ytterligere en oljeaksje

Etter å ha steget kraftig etter børsnoteringen i 2022 endrer oljeanalytiker Teodor Sveen-Nilsen anbefalingen sin på Vår Energi. Dette er den andre oljeaksjen oljeanalytikeren nå nedgraderer, mandag ble også Aker BP satt ned fra kjøp til hold etter sterk kursoppgang.

Analytikeren endrer anbefalingen fra kjøp til hold, ettersom aksjen nå handles kun 2 prosent under meglerhusets kursmål på 37 kroner.

«Vår har vært blant de sterkeste nordiske olje- og gassaksjene siden børsnoteringen i 2022, med en totalavkastning på over 100 prosent.»

Etter en kraftig oppgang siden april mener analytikeren at det er begrenset kortsiktig oppside igjen. Kursmålet tilsvarer en forventet P/E på 10–12 ganger og en pris/bokført verdi (P/NAV) på cirka 1,1 ganger for 2025–2026.

Oppjusterer Balder

Analytikeren oppjusterer samtidig verdien av Balder-feltet etter oppstart av produksjon, noe som bidrar til en økning i NAV på omtrent 1 prosent, eller 0,50 kroner pr. aksje.

RISIKODEMPENDE: Første olje produsert reduserer risikoen på Balder. Foto: Vår Energi

– Første olje fra Balder-prosjektet har medført en marginal reduksjon i risiko i verdivurderingen. Sammen med Castberg er Balder en nøkkelfaktor for å nå produksjonsmålet på 400.000 fat oljeekvivalenter pr. dag innen utgangen av 2025.

Videre peker analytikeren på at produksjonen fra Balder ventes å øke med rundt 80.000 fat pr. dag brutto i løpet av tre til fire måneder, i tillegg til dagens nivå på cirka 30.000 fat.

Kortsiktig prisøkning snart forbi

Sveen-Nilsen mener at den største risikoen for oljeforsyningen nå ligger bak oss, og at oljeprisoppgangen som følge av geopolitiske hendelser trolig er midlertidig. Han fremhever at Vår Energi fortsatt har attraktive egenskaper, som høyt utbytte og produksjonsvekst, men understreker at videre kursoppgang i større grad er avhengig av fundamentale forbedringer eller en eskalering i Midtøsten-konflikten – noe som ikke er hans basisscenario.