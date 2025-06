Irans gjengjeldelse på USAs angrep var roligere enn forventet. Det så ut til at markedet fryktet det verste, da de sendte oljeprisen opp til 81,40 dollar fatet mandag.

Natt til tirsdag gikk Donald Trump gikk ut med nyheten om at Iran og Israel hadde blitt enige om en våpenhvile . Etter fristen for våpenhvilen hadde trådd i kraft, ble det imidlertid meldt at Iran igjen har sendt raketter mot Israel , noe som har fått Israel til å varsle kraftige motangrep.

I skrivende stund står Brent-oljen i 69,30 dollar.

Ser vi forbi den geopolitiske uroen er alles øyne rettet mot møtet i Opec+ i starten av juli. Saudi-Arabias avgjørelse om å øke oljeproduksjonen tidligere i år, til tross for fallende priser, indikerer et underliggende press fra amerikanerne som ønsker å veie opp for et mulig bortfall av iransk olje.

«Det er imidlertid bred enighet om at beslutningen primært var drevet av interne OPEC+-dynamikker. Etter flere år med produksjonskutt for å støtte prisene, hadde Riyadh blitt frustrert over at flere medlemmer (spesielt Kasakhstan) brøt kvotene,» skriver SEB-analytiker Ole Hvalbye i en fersk oppdatering.

Rom til å trappe ned

Saudi-Arabia melder at de har lært av sine tidligere feil. I 2018 økte Riyadh produksjonen på forespørsel fra Donald Trump. Resultatet ble kollapsende priser, som igjen førte til overproduksjon.

Med en eskalering som foreløpig ikke har forstyrret oljeeksport fra Iran, er det ifølge analytikeren lite som tilsier at Opec+ må kompensere for bortfall. Dette gir Saudi-Arabia rom til å trappe ned de siste produksjonsøkningene og gå tilbake til mer moderate volumer, særlig for august og september.

«Med Brent nå i øvre del av 60-tallet er det fundamentalt fornuftig å kjøpe olje. Den geopolitiske risikopremien har forsvunnet, men spenningene mellom Israel og Iran er fortsatt uløste, og faren for feilberegninger og ny eskalering ligger fortsatt i luften. Faktisk kom det allerede i morges rapporter om nye missilangrep til tross for den annonserte våpenhvilen. Veien videre kan være roligere, men den er langt fra stabil,» konkluderer Hvalbye.