To ganger har Dolphin Drilling fått medhold i lavere rettsinstanser i en skattesak som riggselskapet har hatt gående mot britiske skattemyndigheter.

Nå har imidlertid britisk Høyesterett avsagt dom i saken, og denne gangen gikk det i favør av skattemyndighetene. Saken kan ikke ankes.

Det betyr at Dolphin Drilling er dømt til å betale et skattekrav, inkludert renter og saksomkostninger, på til sammen rundt 16 millioner britiske pund, eller nærmere 220 millioner kroner,

I en børsmelding tirsdag opplyser riggselskapet at det har planer om å diskutere med skattemyndighetene om det endelige ansvarsbeløpet og måten det skal gjøres opp på.

Børsfall

Nyheten sendte umiddelbart Dolphin Drilling-aksjen ned 7 prosent på Oslo Børs tirsdag formiddag. Selskapet verdsettes nå til 24 millioner kroner.

Dolphin Drilling har slitt med likviditeten, og aksjen har nærmest hatt en sammenhengde nedtur de seneste to årene. I mars valgte Øystein Stray Spetalen, som da var blant de større investorene i selskapet, å dumpe hele sin beholdning til 60 prosent rabatt. Det meste av aksjene ble plukket opp av fond kontrollert av Tor Svelland og B.O. Steen Shipping.

I april varslet Dolphin Drilling at situasjonen for selskapet var kritisk og at det siktet mot en emisjon og refinansiering slik at selskapet ville kunne innfri sine økonomiske forpliktelser.

Senere har selskapet gjennomført en emisjon på nær 300 millioner kroner og fått lettelser i lånevilkår og betalingsutsettelser på på lån.