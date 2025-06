Donald Trump senker oljeprisen

Tirsdag ettermiddag faller nordsjøoljen 4,9 prosent til 68,00 dollar, mens WTI-oljen faller 5,0 prosent til 65,09 dollar. Ifølge CNBC skyldes det at USAs president Donald Trump har uttalt at Kina igjen kan kjøpe olje fra Iran. Uttalelsen kom i kjølvannet av et våpenhvileforslag mellom Iran og Israel.

«Kina kan fortsette å kjøpe olje fra Iran. Forhåpentligvis vil de også kjøpe mye fra USA. Det var min store ære å få dette til», skriver Donald Trump på sin meldingsplattform Truth Social.

Volatilt

Den siste tiden har oljeprisen steget kraftig etter den militære konflikten mellom Iran og Israel. Konflikten eskalerte nylig da USA involverte seg militært og Iran svarte med et angrep på en amerikansk base i Qatar.

Investorer har særlig fulgt nøye med på trusselen om stenging av Hormuzstredet – en kritisk transportrute for olje fra både Iran og store eksportører som Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Irak, Kuwait og Bahrain.

Fallet i oljeprisen bidrar til en rød dag på Oslo Børs. En halv time før stengetid står hovedindeksen i 1.608,85 poeng, ned 1,5 prosent. En av aksjene som straffes hardest er Equinor som faller nesten åtte prosent.