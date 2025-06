Tingretten avslo krav om å stanse oljeproduksjon

Miljøorganisasjonene har saksøkt staten for ikke å ha utredet godt nok hvordan olje- og gassfeltene vil påvirke det globale klimaet, men fikk tirsdag avslag, melder NRK.

Organisasjonene ba tingretten beordre en midlertidig stans i produksjonen ved Yggdrasil, Tyrving og Breidablikk-feltene.

Produksjonen har fortsatt på to av feltene, selv om saken fortsatt er til behandling. Det er et krav om å sette disse prosjektene på vent, som nå er avvist av tingretten. Domstolen mener spørsmålet om såkalt midlertidig forføyning allerede behandles i en annen del av søksmålet, som snart skal opp for lagmannsretten.

– Frem til lagmannsretten måtte bestemme noe annet, vil Energidepartementet fortløpende behandle søknader for feltene på vanlig måte, sier advokat Omar Saleem Rathore hos Regjeringsadvokaten til NRK.

– Tingretten henviser kravet til lagmannsretten. Det vil være svært uansvarlig om staten gir tillatelser til produksjon og utbygging av de tre ulovlige oljefeltene inntil saken er ferdigbehandlet i rettssystemet, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge i en epost til NTB.

– Greenpeace og Natur og Ungdom har stor tro på at vi vinner fram i lagmannsretten til høsten, særlig i lys av at staten tapte på alle punkter i Efta-domstolen.

