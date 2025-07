Rystad Energy: – Markedet satser på at våpenhvilen holdes

Hormuzstredet, den smale passasjen mellom Persiabukta og Omanbukta, er verdens viktigste maritime energikorridor. Ifølge Rystad Energy passerer rundt 20 prosent av verdens oljeforsyning og en tilsvarende andel av LNG-handelen gjennom dette smale båndet, inkludert 83 millioner tonn LNG årlig fra Qatar og De forente arabiske emirater (UAE).

Situasjonen i regionen eskalerte etter at Israel gjennomførte et angrep på iranske atomanlegg 13. juni. Iran svarte med gjengjeldelse, og 22. juni stemte det iranske parlamentet for å gi grønt lys til å stenge Hormuz-stredet.

To dager etter, 24. juni, ble det kunngjort en våpenhvile. Men ifølge Oddmund Føre, shippingsjef i Rystad Energy, er denne våpenhvilen alt annet enn stabil:

– Trump langet ut mot både Israel og Iran tirsdag, fordi de begynte å skyte raketter rett etter at våpenhvilen var trådt i kraft, sier han.

Olje- og gassmarkedene har reagert umiddelbart. Fra konfliktstart 13. juni til våpenhvilen 24. juni har prisen på Brent-oljen med august-levering vært så lav som 66,82 dollar pr. fat og så høy som 81,40. LNG-prisene i Asia og Europa har også vist en tydelig oppgang.

– Risikoen har aldri vært høyere. Hvis Iran til en viss grad lykkes med å blokkere stredet eller også ta kontroll på oljetankere som er på tur gjennom, vil det føre til et enormt globalt press, og sannsynligvis en militær respons i forlengelsen av dette, fortsetter Føre.

TANKSKIP SNUR: Siden midten av juni har flere tankskip kastet anker eller endret rute for å unngå Hormuz. Foto: Marcelo del Pozo/Bloomberg

Tankskip snur

Siden midten av juni har flere skip ankret opp eller endret rute for å unngå det strategisk viktige stredet, etter økte spenninger i regionen, melder Reuters.

Etter at rederiene har utvist forsiktighet for å se an situasjonene så har nå aktivitet tatt seg opp igjen og tankskipene seiler igjen gjennom Hormuz som normalt.