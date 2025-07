ABG Sundal Collier er ute med en ny sektorrapport i olje og oljeservice hvor de spår et betydelig overskudd i andre halvår 2025 og i 2026, og kutter anbefalingen på seks norske E&P-aksjer.

«Vår analyse av tilbud og etterspørsel viser at verden vil ha et overskudd på omtrent 1 million fat pr. dag i andre halvår 2025 og ytterligere 1,4 millioner fat pr. dag i 2026», skriver analytikerne i rapporten som peker på at oljemarkedet vil svekkes når uroen i Midtøsten avtar.

På bakgrunn av svakere balanse i markedet nedjusterer meglerhuset Brent-prognosen til 70 dollar fatet for perioden 2025–2026.

«Fem av syv indikatorer peker på at oljeprisen bør ligge i intervallet 60–75 dollar de neste 6–12 månedene», skriver ABG.

Brent med augustleveranse handles i skrivende stund til 68,08 dollar fatet, og WTI handles til 65,31 dollar fatet.

Norske E&P for dyre

E&P-aksjene på Oslo Børs fikk skikkelig juling mandag og tirsdag etter deeskaleringen i Midtøsten, men ABG mener fortsatt at oppsiden er tatt ut på kort sikt.

«Verdsettelsen ser mindre attraktiv ut enn den har gjort på lenge», skriver analytikerne, og viser til at nordiske oljeaksjer har gjort det bedre internasjonale peers.

Meglerhuset nedjusterer Aker BP, Equinor, Okea, BlueNord, Panoro og DNO fra kjøp til hold.

ABG har nå hold-anbefaling på samtlige E&P aksjer, med ett unntak, International Petroleum Corporation. De oppjusterer kursmålet sitt til 180 kroner, grunnet sterk produksjonsvekst fra olje- og gassfeltet Blackrod.

Mer robuste

Oljeserviceaksjene er derimot et helt annet case, hvor ABG har kjøpsanbefaling på syv av ni aksjer.

«Oljeserviceaksjene kan være mer motstandsdyktige dersom oljeprisen skulle falle noe», skrives det i rapporten og viser til at oljeservice har underperformet E&P-aksjene.

Meglerhuset trekker frem DOF Group og Subsea 7 som sine favoritter, og ser henholdsvis 52 og 24 prosent oppside i aksjene.

Klar favoritt

Riggaksjene på Oslo Børs har møtt sterk motstand hittil i år, hvor flere av dem er ned over 30 prosent.

På den andre siden har Odfjell Drilling steget tilnærmet 40 prosent hittil i år. Til tross for dette ser meglerhuset 24 prosent ytterliggere oppside i aksjen.

Odfjell Drilling operer innen værharde områder (harsh environment), og har sikret lang kontraktsdekning på riggene sine. Aksjen er en favoritt blant flere av meglerhusene på Oslo Børs.