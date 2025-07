Saken oppdateres

Tidligere i våres svirret ryktene om at en rekke rivaler, herunder Shell, snuste på å kjøpe opp oljegiganten BP. Nå skriver WSJ at de to selskapene er i samtaler om et mulig oppkjøp. BP er for tiden verdsatt til rundt 80 milliarder dollar.

Samtaler mellom representanter for de to selskapene pågår nå, ifølge kildene. Et oppkjøp av BP vil styrke Shells posisjon betydelig i konkurransen med større aktører som Exxon Mobil og Chevron.

En slik avtale vil innebære en historisk sammenslåing av to såkalte supermajor-oljeselskaper – en betegnelse på de multinasjonale gigantene som dominerer produksjonen av verdens viktigste energikilder.

BP-aksjen steg 6 prosent på nyheten.

«Vedvarende underprestasjon»

En person nærstående til aktivistinvestoren Elliott Management sier til Financial Times at «BPs vedvarende underprestasjon gjør selskapet åpent for et oppkjøp».

I april ble det kjent at Elliott Management, kjent som en av verdens mest aggressive aktivistinvestorer, bekreftet en eierandel på mer enn 5 prosent i BP. Blant andre storeiere er Vanguard, BlackRock og Oljefondet.

Oljeselskapet har i senere tid fått kritikk for svak avkastning og svakere resultater enn konkurrentene og forsøkt å gjenvinne investorenes tillit ved å rette fokuset tilbake mot olje.