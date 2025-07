Kontrabeskjed fra Shell: Avviser samtaler om BP-oppkjøp

Shell avviser en rapport fra WSJ som hevdet at selskapet er i innledende samtaler om å kjøpe opp sin London-baserte oljerival BP Plc, skriver Bloomberg.

– Dette er ytterligere spekulasjoner i markedet. Det pågår ingen samtaler, sa en talsperson for Shell.

BP-aksjen steg så mye som 10 prosent i New York nyheten om at selskapet var i innledende oppkjøpssamtaler med Shell. Aksjen falt deretter tilbake. BP er for tiden verdsatt til rundt 80 milliarder dollar.

Samtaler mellom representanter for de to selskapene skulle ifølge WSJ ha pågått tidligere i kveld. Et oppkjøp av BP vil styrke Shells posisjon betydelig i konkurransen med større aktører som Exxon Mobil og Chevron.

En slik avtale vil innebåret en historisk sammenslåing av to såkalte supermajor-oljeselskaper – en betegnelse på de multinasjonale gigantene som dominerer produksjonen av verdens viktigste energikilder.