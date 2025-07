SEB ser stor oppside: – Aksjen fremstår som attraktivt priset

Bonheur er et bredt investeringsselskap med røtter i maritim industri og tung eksponering mot fornybar energi, offshore vind og cruise. Nå mener SEB at aksjen er massivt underpriset, og at verdiene i selskapet ikke reflekteres i dagens markedsverdi.

– Bonheur handler nå med 43 prosent rabatt til vår sum-av-delene-verdi på 406 kroner, sier analytiker Anders Rosenlund i SEB til Finansavisen.

Stort gap

SEB har nedjustert kursmålet fra 345 til 325 kroner, men holder på kjøpsanbefalingen. Dagens aksjekurs på 230,50 kroner tilsier fortsatt nesten 40 prosent oppside bare til det nye kursmålet.

– Vi synes aksjen fremstår som attraktivt priset. En reprising vil trolig kreve enten en betydelig økning i distribusjon til aksjonærene, altså høyere utbytte, eller transaksjoner i virksomhetsområdene som synliggjør og bekrefter verdiene, sier Rosenlund.

På spørsmål om hvilke triggere som kan tette verdigapet i løpet av de neste seks–tolv månedene, er Rosenlund ærlig:

– I analysen skriver vi at vi er usikre på om slike triggere vil inntreffe med det første.

Spesielt utviklingsporteføljen i fornybarsegmentet trekkes frem som lite egnet for raske verdiutløsninger.

– Realisering av verdiene i utviklingsporteføljen er en langtekkelig affære. Codling Bank, som er det mest modne offshore-prosjektet, har vært omtalt i kvartalspresentasjoner siden 2011. Ting tar tid.

Wind Services tjener godt

SEB mener likevel ikke alt nødvendigvis må realiseres for at verdiene skal komme frem:

– Verdiene i Wind Services trenger vel strengt tatt ikke realiseres. Forretningsområdet leverer god lønnsomhet og kontantstrøm, og er nok det segmentet kapitalmarkedet verdsetter mest effektivt, sier Rosenlund.

Utbytteforventninger møter investeringsvilje

Bonheur har lav netto gjeld og høy kontantstrøm. Likevel er ikke utbyttene spesielt høye. Ifølge Rosenlund handler det om prioriteringer:

– Selskapet mener nok det har investeringsmuligheter med forventet avkastning høyere enn avkastningskravet. Samtidig har aksjonærmassen forventninger om noe direkte avkastning. Størrelsen på utbyttet er en avveiing av de to hensynene.