Golar LNG: Henter 500 millioner dollar

Onsdag kveld kunngjorde Golar LNG at selskapet vil hente 500 millioner dollar gjennom et konvertibelt obligasjonslån med forfall i 2030. Selskapet gir også de opprinnelige kjøperne en 30 dagers opsjon på ytterligere 75 millioner dollar i lån.

Obligasjonene tilbys i et lukket marked, kun tilgjengelig for institusjonelle investorer. Enkelte styremedlemmer og tilknyttede selskaper har allerede indikert interesse for å delta i finansieringen.

Lånet kan konverteres til aksjer, kontanter eller en kombinasjon, og renten skal betales halvårlig frem til forfall i desember, 2030.

Tilbakekjøp og ny FLNG-enhet

Golar LNG vil bruke provenyet til blant annet tilbakekjøp av opptil 2,5 millioner egne aksjer og andre, generelle formål.

– Ja, det stemmer at vi har planer om å bruke 103 millioner dollar av nettoprovenyet til tilbakekjøp av 2,5 millioner aksjer. Det tilsvarer cirka 2,4 prosent av utestående aksjer i Golar LNG. Hovedformålet med resten av provenyet er å vokse gjennom bestilling av FLNG nummer fire, som vi er i planleggingsfasen av, samt selskapsformål som inkluderer capex på enhet tre, som er under bygging, sier adm. direktør Karl Fredrik Staubø i Golar LNG.

ABG Sundal Collier skriver i en Golar LNG-oppdatering torsdag morgen at utstedelsen av konvertibel gjeld, kombinert med indikasjonen om at eksisterende aksjonærer ønsker å delta i tilbudet, signaliserer tillit blant dagens investorer til FLNG-markedet.

“Vi forventer at markedet vil sette pris på denne strukturen, og tror aksjekursen vil utvikle seg positivt torsdag.”

Golar LNG-aksjen har i løpet av de seneste tre månedene steget med 34 prosent på New York-børsen.

NY FLNG: «Fuji LNG» er allerede kuttet i to, mens fabrikken monteres i en ny 80 meter lang og 63 meter bred midtseksjon for å få plass til prosessanlegget ombord. Foto: Golar LNG

Klokkertro på Golar LNG