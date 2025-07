Nytt Equinor prosjekt: Fram Sør bygges ut for 21 milliarder

Equinor og partnere overleverte torsdag plan for utbygging og drift for Fram Sør, årets første oljepakke på norsk sokkel, fremgår det i en pressemelding fra energidepartementet.

Totale investeringer for den samlede utbyggingen er anslått til om lag 21 milliard kroner og samler flere funn gjort mellom 2014 og 2021. Disse kobles til Troll C-plattformen i Nordsjøen.

Equinor er operatør for Fram Sør med 45 prosent eierandel. De andre rettighetshaverne er Vår Energi med 40 prosent og INPEX Idemitsu med resterende 15 prosent.

– Det er gledelig at rettighetshaverne har besluttet å videreutvikle Fram-området. Dette er et godt eksempel på hvor viktig eksisterende infrastruktur er, sier energiminister Terje Aasland.

– Ved å knytte funnene til Troll C-plattformen har selskapene funnet en god og lønnsom utbyggingsløsning, som vil bidra med store verdier til fellesskapet, sier Aasland.

116 millioner fat

Planlagt produksjonsstart for Fram Sør er mot slutten av 2029. Forventede utvinnbare ressurser er beregnet til om lag 116 millioner fat oljeekvivalenter, hvorav 75 prosent olje og 25 prosent gass.

– Fram Sør vil bidra til energisikkerheten fra norsk sokkel til Europa, sier Equinors konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser Geir Tungesvik.

«Fram er et lovende område på norsk sokkel, med mange muligheter for videre verdiskaping. På platå vil Fram Sør produsere rundt 20 tusen fat oljeekvivalent per dag netto til Vår Energi», skriver Vår Energi COO Torger Rød i en børsmelding.

4.500 årsverk

Rettighetshaverne anslår at om lag 51 prosent av investeringene i prosjektet vil gå til norske leverandører. Totale sysselsettingsvirkninger er beregnet til rundt 4.500 årsverk gjennom utbyggingsperioden.

Blant selskapene som er involvert i utbyggingen er OneSubsea, Subsea 7, TechnipFMC og Aker Solutions.

Totalt vil kontraktene ha en verdi på om lag 18 milliarder kroner.