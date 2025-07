Takker for seg – helt ute av Freyr

Tom Einar Jensen har vært selve frontfiguren for batteriselskapet Freyr som gründer, styreleder og toppsjef i to runder. Men etter at selskapet skiftet navn til T1 Energy og la batteridrømmen bak seg, er også Jensen ferdig.

Det siste oppdraget hans var å få solgt de europeiske eiendelene, blant annet en tom hall i Mo i Rana og en industritomt i Finland, men noe salg har aldri materialisert seg.

«Han har avsluttet sin konsulentavtale og forlatt selskapet», skriver T1s kommunikasjonsdirektør Hilde Rønningsen i en epost, ifølge DN.

Jensen hadde i fjor en samlet godtgjørelse på 27 millioner kroner, hvorav 18 millioner var i opsjoner. Det meste er i dag verdiløst på grunn av aksjekursen, og T1 vil ikke svare på om han får beholde dem.

Les også Tidligere Freyr-sjef: Fikk 27 millioner i lønn Tidligere Freyr-topp, Tom Einar Jensen, fikk 27 millioner kroner i fjor. Nå går derimot konsulentavtalen snart ut.

Satser på statene

T1 har som kjent besluttet å selge sin europeiske virksomhet.

I november droppet selskapet batterisatsingen og kjøpte i stedet Trina Solars solpanelfabrikk i Wilmer, Texas. Fabrikken, kjent som G1 Dallas, har en produksjonskapasitet på 5 gigawatt (GW) og skal bli en sentral del av T1s nye strategi. Oppkjøpet kostet 340 millioner dollar (tilsvarende 3,8 milliarder norske kroner) og ble finansiert med en kombinasjon av kontanter, aksjer og lån.

Nå er selskapets budskap at det skal bli «et ledende integrert solteknologiselskap i USA».