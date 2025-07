Råoljelagrene i USA er på sitt laveste nivå på ti år. Likevel har ikke produksjonen fått ny fart, den har flatet ut. Mange peker på president Donald Trumps energipolitikk som en mulig årsak, men ifølge oljeanalytiker Ole Hvalbye i SEB er det helt andre krefter som styrer.

– Dette er naturlige markedskrefter. Lagrene har vært lave lenge før Trump ble aktuell igjen. Produksjonen har flatet ut fordi prisbildet rett og slett ikke gir grunnlag for økt aktivitet, sier Hvalbye til Finansavisen.

Skiferolje har blitt voksen

Tidligere reagerte amerikanske skiferprodusenter raskt på selv små prisøkninger, men det har endret seg.

– Hele skifer-markedet har blitt konsolidert. De store selskapene har tatt over, og de tenker helt annerledes. De reagerer ikke på kortsiktig politikk, men på økonomiske insentiver, og akkurat nå er ikke oljeprisene høye nok, sier Hvalbye.

Han peker på at WTI-prisen tidvis har handlet i det han kaller lave 60-tall. Det er, for noen produsenter, langt fra nivåene som trigger ny produksjonsvekst i skiferproduksjon.

Ingen mening med «drill, baby, drill»

Slagordet fra Trumps presidentkampanje har liten appell i dagens marked.

– Du får ikke massiv pumping med oljepris på 65 dollar fatet. Det gir rett og slett ikke mening, når breakeven, for noen aktører ligger på fra omtrent 55 til 65 dollar fatet.

– Aktørene venter heller, holder tilbake investeringene og belønner heller aksjonærene i form av utbytter. Det er et mer profesjonelt system enn før, sier Hvalbye.

Pris er alt

Til tross for geopolitiske risikopremier og en oljepris som tidvis har vært over 80 dollar fatet, har det ikke vært nok til å umiddelbart sparke i gang en ny produksjonsboom.

– Amerikansk produksjon av råolje alene ligger nå rundt 13,5 millioner fat pr. dag, og det har gått mer eller mindre sidelengs gjennom første halvdel av 2025. Det er rett og slett ikke nok fart i prisbildet, samt usikkerhet ved prisene lengre ut på kurven sier han.

SEB tror likevel på en snittpris på 70 dollar fatet for både 2025 og 2026, med naturlige svingninger fra 55 til 90 dollar. Men det betyr ikke nødvendigvis høyere produksjon.

– Disse prisene er ikke nok til å gjenopplive gamle drilling-instinkter. Det er ikke politikken som styrer, det er prisene, sier han.

Diesel, dollar og etterspørsel

På spørsmål om diesemarkedet peker Hvalbye på lavere lagre og relativt sunn etterspørsel, med gode marginer hos raffineriene. Han viser også til at høyere energiselvforsyning i USA gjør at man ikke nødvendigvis trenger like store bufferlagre som før.

– Det er en klar invers korrelasjon: når dollaren svekker seg, blir råvarer som olje billigere for andre valutaer, og da stiger etterspørselen. Det er grunnleggende økonomi, sier Hvalbye.

Hittil i år er den amerikanske dollaren ned omtrent ti prosent. Hvalbye trekker frem at dette kan gi økt etterspørsel – hvis dollaren svekker seg, så er det mange som kjøper olje.