NVE-direktøren: – Europa vil trenge gasskraft i flere tiår fremover

Selv om EU-landene har kommet langt i omstillingen til fornybar energi, peker Lund på at kostnadsvekst, økt arealkonflikt, sviktende støtte i opinionen og flaskehalser i kraftnettet gjør at veien videre blir langt mer utfordrende.

– Vi tror ikke at energiomstillingen i Europa vil stoppe opp, men at veien fremover blir mer humpete, skriver NVE-direktør Kjetil Lund i en kronikk i Aftenposten.

Han trekker blant annet fram Tysklands beslutning om å stenge ned kjernekraften som et feilgrep.

– Det er vanskelig i dag å se på avviklingen av kjernekraft i Tyskland som særlig forstandig, mener han.

Gasskraft som balansekraft

Ifølge Lund vil de iboende utfordringene i sol- og vindkraft – som store prissvingninger og fallende lønnsomhet når alle produserer samtidig – også kreve nye løsninger. Batterier kan spille en viktig rolle, men kun over kortere perioder.

– Når solen og vinden er borte, produserer ingen anlegg, og strømprisen blir fort høy. Batterier hjelper noen timer, kanskje dager. Men iblant er det ukevis med lite vind og lite sol. Derfor tror vi at gasskraft i flere tiår fremover vil være sentralt for å balansere det europeiske kraftsystemet, skriver han.

Ser lyst ut for Norge

For Norges del ser Lund et lysere bilde. Den regulerbare vannkraften gjør det norske systemet mer stabilt, og strømprisene her hjemme ventes å være lavere enn i de fleste europeiske land – såframt det investeres i ny kraft og energieffektivisering.

– Vi forventer en positiv norsk kraftbalanse de fleste årene og at strømprisene stort sett vil være lavere hos oss enn i de fleste europeiske landene, skriver Lund.

Ifølge NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse kan kraftproduksjonen i Norge øke med over 50 terawattimer fram mot 2050, gjennom utbygging av mer vindkraft på land, havvind, vannkraft og solkraft.