Bekrefter betydelig funn

Boringen av letebrønnen i Drivis Tubåen-prospektet har resultert i et nytt oljefunn i Barentshavet, opplyser Equinor i en melding mandag morgen.

Funnet er gjort i et nytt segment av Tubåen-formasjonen, og er estimert til mellom 9,4 og 14,5 millioner fat utvinnbar olje. Dette er det fjortende letefunnet, og vil nå vurderes som en mulig tilknytning til det nærliggende Johan Castberg-feltet.

– Kun kort tid etter at Johan Castberg startet opp og nå produserer for fullt, har vi gjort et nytt funn som kan gi ytterligere reserver til feltet. Volumgrunnlaget i Johan Castberg var opprinnelig estimert til 450–650 millioner fat, men vi har en klar ambisjon om å øke dette med ytterligere 250–550 millioner fat, sier Equinors områdedirektør for Utforskning og produksjon Nord, Grete Birgitte Haaland.

Nytt håp for videre vekst

Oljen ble påvist i en 52 meter tykk kolonne med meget god reservoarkvalitet. Brønnen ble boret til en dybde på 1769 meter under havbunnen, av Transocean Enabler, og ble permanent plugget etter datainnsamling. Riggen fortsetter nå boring av en gassinjektor i det samme feltet.

Haaland sier det nye funnet kommer kort tid etter at Johan Castberg-feltet nådde platåproduksjon på 220.000 fat per dag, og omtaler det som et viktig tilskudd:

– Dette viser verdien av infrastruktur i området. Med produksjonsskipet på plass og feltet i drift, er det langt mer attraktivt å lete videre i nærliggende områder.

Equinor og partnerne, Vår Energi (30 prosent) og Petoro (23,7 prosent), planlegger å bore seks nye letebrønner rundt Castberg-feltet de kommende årene, og ser for seg 1–2 brønner årlig i området.

Samtidig pågår planlegging av en feltutvidelse kalt Isflak, med antatt oppstart i 2028.

Johan Castberg-feltet, som startet produksjon 31. mars 2025, er Norges nordligste oljefelt. Det samler ressursene fra funnene Skrugard, Havis og Drivis, og er bygget ut med et 313 meter langt produksjonsskip (FPSO) og en omfattende havbunnsutbygging med 30 brønner.

Feltet er en nøkkelbrikke for videre utforskning i Barentshavet, og støttes fra Hammerfest og Harstad.