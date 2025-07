Microsoft: Milliardavtale om karbonfangst fra Oslo

Om få år skal storparten av utslippene fra Oslos største forurenser, avfallsanlegget på Klemetsrud, renses og selges til Microsoft. Giganten har signert en avtale verdt flere milliarder kroner for å kjøpe 1,1 millioner tonn biogen CO₂ fra Hafslund Celsio mellom 2030 og 2039, skriver DN.

Avtalen markerer et gjennombrudd for karbonfjerning som forretningsmodell. Biogene utslipp fra matavfall, papir og trevirke regnes som klimapositiv fangst, og kjøpet inngår i Microsofts mål om å fjerne mer CO₂ enn selskapet har sluppet ut siden oppstarten i 1975.

For Hafslund Celsio er avtalen avgjørende. Uten slike kjøp ville karbonfangstanlegget til 9,5 milliarder kroner neppe blitt realisert. Etter år med utsettelser, kostnadskutt og finansieringsdrama, er 80 prosent av kapasiteten nå solgt.

Likevel vekker det reaksjoner at Microsoft ikke betaler for utslippene fra plast og andre fossile kilder. Enkelte peker på at det kan gi insentiv til å slippe ut CO₂ dersom man senere kan fjerne den og selge fangsten.

Avtalen er enten starten på en ny norsk eksportnæring, eller et grønt skalkeskjul for selskaper som ikke kutter egne utslipp. For Microsoft handler det om å bli karbonnegative. For Oslo handler det om å få regnestykket til å gå opp.