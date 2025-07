Det familieeide Johannes Østensjø d.y.-konsernet hadde et rekordår i 2024, med inntekter på 1,9 milliarder kroner, opp fra 1,4 milliarder kroner året før.

Resultatet etter skatt endte på 680 millioner kroner, opp fra 537,5 millioner kroner i 2023. Med andre ord har rederiet tjent over 1,2 milliarder kroner de to seneste årene.

– Vi er svært fornøyde med fjoråret – det sier seg selv – men vi kan ikke hvile på laurbærene, sier adm. direktør Kristian Helland Vea om fjorårets resultater.



Vea trekker frem at fjorårets resultater i stor grad skyldes god utnyttelse av flåten i markedet, i tillegg til at de har fått bedre rater på kontrakter som har blitt reforhandlet til markedsnivåer. Selskapet har også hatt enkelte hendelser utenfor ordinær drift, blant annet et skipssalg.

Ved utgangen av 2024 hadde konsernet en egenkapital på 4,07 milliarder kroner, som tilsvarer en egenkapitalandel på 69 prosent.

Investerer i flåten

Fremover vil selskapet fortsette å satse på de tre kjerneområdene de operer i: Offshore Energy, taubåt og Flotel, og har et mål om å opprettholde posisjonen i disse markedene.

– Vi har investert relativt tungt, sett opp mot vår størrelse, med byggingen av et subsea-fartøy i Spania, i tillegg til at vi nylig har levert en ny taubåt. Dette er betydelige investeringer for oss. Subsea-fartøyet er et spekulativt nybygg, og foreløpig finansiert med egenkapital.

Fremover ser Vea størst potensial for nybygg innen subsea, og trekker frem at det er mange muligheter i markedet nå.

– Det er betydelig flere muligheter i markedet nå enn det vi har både kapasitet og kapital til å gripe i. Derfor må vi være selektive og velge prosjekter med omhu, sier Vea.

Johannes Østensjø d.y. (Mill. kr) 2024 2023 Driftsinntekter 1.899,7 1.399,5 Driftsresultat 921,1 705,8 Resultat før skatt 726,2 484,2 Årsresultat 680,4 537,5

Solgt seg ut av Edda Wind

Selskapet solgte seg i 2024 helt ut av det børsnoterte selskapet Edda Wind, som er et norsk rederi spesialisert på offshore havvind. Over tid er eierandelen blitt utvannet gjennom emisjoner og børsnotering.

– Vi har gått fra å eie 100 til 19 prosent i Edda Wind. Når vi ikke lenger har en strategisk eierposisjon, er det mer verdifullt for oss å allokere kapitalen til selskaper hvor vi har 100 prosent eierskap, sier finansdirektør Ervin Horn

I tillegg gjennomførte selskapet en omfattende refinansiering av konsernets gjeld i 2024 og starten av 2025. Horn trekker frem at det er et resultat av en opprydding i konsernstrukturen, samt konsernets soliditet og inntjening har gjort det enklere å oppnå gode finansieringsvilkår.