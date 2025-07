Mistet kontrakt – hever guidingen

Cadeler er en av Oslo Børs' største taperaksjer, med en kursnedgang på over 20 prosent så langt i år.

Tirsdag melder selskapet at dets langtidskontrakt med Ørsted er terminert, melder Cadeler. Kontrakten gikk ut på at Cadeler leide ut en installasjonsbåt til Ørsteds vindpark Hornsea 4, og skulle vare fra første kvartal i 2027 til 2030.

Siden har Ørsted bestemt seg for å ikke gå videre med Hornsea 4.

Som følge av termineringen har Cadeler krav på kompensasjon, samt står fritt til å inngå noe kontrakter for fartøyet. Ifølge meldingen er selskapet allerede i samtaler med tredjeparter om utleie av båten.

«Cadeler tror ikke at termineringen vil ha negativ pårvirkning på Cadelers langsiktige finansielle utvikling», skriver selskapet, og bemerker at kompensasjonen det vil motta vil ha positiv effekt på den finansielle guidingen for 2025.

Effekten vil være på minst 100 millioner euro, ifølge selskapets nye guiding.

Tidligere lå guidingen i intervallet 485 til 525 millioner euro, mens den nå heves til å ende mellom 588 til 628 millioner euro.

I tillegg hever Cadeler ebitda-guidingen til mellom 381 til 421 millioner euro, fra tidligere 278 til 318 millioner euro.

Etter nyheten kom rett før stengetid på tirsdag gjorde Cadeler-kursen et hopp, og endte tirsdagen med en oppgang på 3,9 prosent.