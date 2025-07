JPMorgan: Flere problemer i Equinor – anbefaler short

JPMorgan har lagt Equinor på sin såkalte «Catalyst Watch»-liste, som viser kortsiktige case analytikerne har sterk overbevisning om.

Equinor har havnet på den negative versjonen, «Negative Catalyst Watch», og skal altså shortes på kort sikt. Katalysatoren er kvartalsrapporten som er ventet 24. juli.

Analytiker Matthew Lofting viser til tre grunner til at aksjen kan falle på kvartalsrapporten.

For det første er Equinor selskapet i dekningen som vil ha størst negativ endringstakt i gearing (netto gjeld over sysselsatt kapital). Det er ventet en økning på 10 prosentpoeng til 17 prosent, kvartal over kvartal. Hovedårsaken er at Equinor i andre kvartal vil få negativ netto kontantstrøm. Dette skyldes blant annet to store norske skatteinnbetalinger, samt balanseføring av aksjetilbakekjøp på 4 milliarder dollar i tredje kvartal.

– Med antagelser om 65 dollar fatet Brent og 35 euro/MWh EU-gass for andre halvår, vil gearing holde seg i nedre del av selskapets styringsintervall på 15–30 prosent ut året. Dette indikerer at oppdateringen kan understreke overfor investorene at Equinors æra med premium kontantutbytte er et tilbakelagt kapittel, skriver Lofting.

Empire Wind-stans på verste tidspunkt

Grunn nummer to er skjevhet i estimatene. Lofting viser til blandet operasjonell utvikling i løpet av andre kvartal, forsinket inntektsføring i kontantstrøm fra drift (CFFO) og et mindre gunstig marked for gasshandel enn tidligere. Derfor ventes det at divisjonen Marketing, Midstream and Processing (MMP) vil havne i nedre del av Equinors guiding.

Den siste risikofaktoren er Empire Wind-prosjektet (EW). Til tross for at den verste risikoen er over etter at amerikanske myndigheter snudde på stansordren, har uheldigvis stillstanden truffet i den mest kritiske delen av sesongens arbeidsperiode. Forsinkelsen gjør at Equinor nå må revurdere prosjektets økonomi, budsjett, fremdrift og tollkonsekvenser for leverandørkjeden i løpet av første halvår.

– Med dette bakteppet, som sannsynligvis vil hindre muligheten til å selge ned Equinors 100 prosents eierskap, mener vi at oppdateringen bør møtes med forsiktighet. Det er også sannsynlig at Equinor vil nedtone den langsiktige eksponeringen ved å nedprioritere EW fase 2, noe som trolig bare vil gi delvis risikoreduksjon. Med en forventet avkastning i 2026 som ligger under gjennomsnittet for europeiske oljeselskaper (ved 65 dollar fatet; fri kontantstrøm 6,6 prosent og kontantavkastning 9,0 prosent), ser vi ikke at verdsettelsen gir tilstrekkelig kompensasjon, skriver analytikeren.

JPMorgan har en holdanbefaling og et kursmål på 270 kroner. Aksjen stengte på 258,30 kroner onsdag.