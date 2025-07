Oljeselskapene Aker BP og Equinor legger frem resultater for andre kvartal henholdsvis 15. og 23. juli, i tillegg til at Aker BP vil legge frem en oppdatering til markedet allerede fredag 4. juli.

Analytiker Daniel Stenslet i Arctic Securities er torsdag ute med oppdateringer på begge aksjer, der kjøpsanbefalingene gjentas, og kursmålene jekkes opp fra 280 til 300 kroner i Aker BP, og fra 280 til 290 kroner i Equinor.

Stenslet venter at Aker BPs EBITDA blir på om lag 2,2 milliarder dollar i andre kvartal, 2 prosent høyere enn estimatene fra Bloomberg-konsensus.

«Andre kvartal startet sterkt, med en produksjon i april på rundt 440.000 fat oljeekvivalenter pr. dag, og vi venter at snittet for andre kvartal vil ligge på 423.000 fat pr. dag, som gir et snitt for første halvår på 432.000 fat pr. dag», skriver analytikeren.

Aker BP har fra før av kommunisert at det venter en produksjon i intervallet 390.000-420.000 fat for helåret.

Stenslet øker produksjonsestimatene til 412.000 fat oljeekvivalenter pr. dag for inneværende år, samtidig som estimert brent-pris økes fra 65 til 70 dollar fatet for andre halvår.

Foretrekker Aker BP

For Equinor venter Stenslet et driftsresultat på 6,6 milliarder dollar i andre kvartal, helt i tråd med konsensusforventningene. Han legger til at om gassprisen holder seg på et snitt på 12 dollar pr. mmbtu for resten av året, så vil det holde med en brent-pris på 65 dollar fatet for at selskapet skal levere i henhold til konsensus for andre halvår.

Stenslet skriver i analysen at Equinor for øyeblikket ikke er et sterkt kjøpscase, men at han fortsatt er positiv til aksjen blant annet som følge av robust direkteavkastning, og mer konservative konsensusforventninger som gir mindre rom for skuffelser.

Han trekker også frem at Equinors relativt høyere gassandel burde være en fordel, ettersom Arctic Securities venter en premie i gassprisen i forhold til brent gjennom andre halvår.

«Med noe oppside i forhold til konsensus, og rom for en bedre verdsettelse så beholder vi kjøpsanbefalingen, selv om vi ser bedre risk/reward i Aker BP», skriver han.