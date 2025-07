Oljetopper: – «Drill, baby, drill» skjer ikke

Oljeprodusenter i hjertet av USAs oljeregion har andre planer enn «drill, baby, drill», viser nye data fra Federal Reserve Bank of Dallas.

Den regionale sentralbanken i Dallas, som omfatter det viktige Permian Basin, offentliggjorde onsdag sin kvartalsundersøkelse blant oljeledere i regionen. Funnene viser at aktiviteten i andre kvartal krympet svakt, og at produksjonen falt litt, skriver Axios.

– Drill, baby, drill skjer ikke med dette nivået av volatilitet. Selskapene vil fortsette å legge ned rigger og frack-spreader, uttalte en anonym leder til Federal Reserve Bank of Dallas.

– Kaoset på «Liberation Day» og tollspetakkelet har skadet den innenlandske energinæringen, uttalte en annen leder til sentralbanken.

Venter fall

Undersøkelsen viser at nesten halvparten av lederne forventer å bore færre brønner i 2025 enn planlagt ved årets start. Blant de største produsentene, som henter opp over ti tusen fat daglig, er det mer sannsynlig at boring vil falle betydelig.

Videre oppgir 27 prosent av lederne at den nylige økningen i ståltollene vil føre til litt færre brønner, mens 5 prosent forventer betydelig færre.

Undersøkelsen viser også at dersom oljeprisen faller til 60 dollar fatet og holder seg der, venter 61 prosent at produksjonen deres vil synke litt, mens 9 prosent tror på et større fall.

Gjennomsnittet av ledernes prisforventninger ligger på 68 dollar pr. fat for WTI-oljen det neste året. Tidligere i år sa selskapene at de trenger minst 65 dollar fatet for lønnsom boring av nye brønner, ifølge Axios.

«Turbocharge»

På den andre siden hevder Trump-administrasjonen at aktiviteten skal opp.

En talsperson for Det hvite hus uttalte at Trump skal gjøre det enklere å bore gjennom å fjerne reguleringer fra Biden-administrasjonen og gi skattelettelser. Dette skal «turbocharge» veksten i olje- og gassbransjen.

– The One, Big, Beautiful Bills skattekutt og full utstyrsavskrivning vil ytterligere turbocharge vekst og investeringer fra olje- og gasselskapene, uttalte talsperson Taylor Rogers, ifølge Axios.

SEB-analytiker Ole Hvalbye uttalte rett før månedsskiftet at man ikke vil «gjenopplive gamle drilling-instinkter» ved dagens prisnivå.

– Du får ikke massiv pumping med en oljepris på 65 dollar fatet. Det gir rett og slett ikke mening når breakeven for noen aktører ligger på fra omtrent 55 til 65 dollar fatet, sa Hvalbye.

Undersøkelsen viser også at dagens økonomiske situasjon, i kombinasjon med skiferprodusentenes fokus på kapitaldisiplin og utbytte til aksjonærene, bremser kortsiktig vekst. Samtidig følger bransjen nøye med på det globale markedet, inkludert det kommende Opec+-møtet 6. juli.