Onsdag annonserte riggselskapet Borr Drilling at de skulle gjennomføre en emisjon på 50 millioner aksjer. Emisjonen ble torsdag priset til 2,05 dollar aksjen, tilsvarende 102,5 millioner dollar. Aksjen faller 2,84 prosent til emisjonskursen.

Samtidig melder Borr om ny aktivitet for fire rigger. Det løfter kontraktsdekningen til 84 prosent for 2025 og 45 prosent for 2026.

Aksjen er ned over 47 prosent hittil i år, tynget av svakt sentiment i jackup-markedet etter at Saudi-Arabia nylig har kansellert flere kontrakter. Dette har skapt uro rundt riggetterspørselen, særlig i Midtøsten, som er Borrs viktigste region.

Selskapet har nå 23 av 24 rigger på kontrakt, og jakter full utnyttelse i et marked som fortsatt preges av overkapasitet og prispress.

Riggselskapet styrker nå likviditeten med over 200 millioner dollar gjennom flere grep.

I tillegg til emisjonen øker nemlig Borr den rullerende kredittfasiliteten (RCF) med 50 millioner til totalt 200 millioner dollar. Selskapet om-allokerer også en garantiordning på 45 millioner dollar fra super senior til senior sikret status, noe som frigjør kapasitet. I tillegg oppretter selskapet en ny RCF på 35 millioner dollar.

I samme forbindelse varsler selskapet ledelsesendringer. Nåværende adm. direktør Patrick Schorn blir ny styreleder, mens driftsdirektør Bruno Morand rykker opp som adm. direktør.

Tor Olav Trøim går av som styreleder og fortsetter som vanlig styremedlem.

TØFT MARKED: Borr Drilling sikrer lang kontraktsdekning, til tross for et utfordrende jackup marked. Her vist ved Borr Drillings Borr Odin. Foto: Borr Drilling

Ved utgangen av første kvartal hadde Borr 171 millioner dollar i kontanter og 150 millioner i tilgjengelig RCF. Ifølge Pareto Securities tømmer utestående betalinger fra Pemex likviditeten med omtrent 40 millioner dollar pr. kvartal.

«Med verdsettelsen ikke like presset som hos mange andre riggselskaper, gir det mening å adressere likviditeten på et tidlig tidspunkt», skriver Pareto i en morgenoppdatering.

Sikret 1.300 riggdøgn

Onsdag annonserte også Borr fire nye kontrakter og opsjoner tilsvarende 1.300 riggdøgn, med en gjennomsnittlig dagsrate på 99.000 dollar.

Disse løfter ordrebok-dekningen til 84 prosent for 2025 og 45 prosent for 2026, til snittpriser på henholdsvis 144.000 og 141.000 dollar pr. dag.

«Ved en 90 prosent utnyttelse estimerer vi en cash break-even på 120.000 dollar dagen», skriver meglerhuset og viser til at kontraktene i tråd med forventningene, men med en lavere dagsrate enn ventet.