Deep Value Driller varsler torsdag at styret har vedtatt et månedsutbytte på 0,20 kroner pr. aksje for juli. Det er lavere enn den opprinnelige ambisjonen på 0,25 kroner.

«Styret vil utbetale et månedlig utbytte på 0,25 kroner pr. aksje», heter det i børsmeldingen.

Men siden konsernets driftsvaluta er amerikanske dollar, mens utbyttet deklareres i norske kroner, blir utbetalingen påvirket av valutakursen. Per 2. juli var kursen slik at investorene får 20 øre i juli.

«Utbetalingen er forventet å finne sted rundt 10. juli 2025», skriver Deep Value Driller.