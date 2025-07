Aker BP med fall i produksjon og oppnådde priser

Aker BP leverte svakere tall for andre kvartal enn foregående periode, med både lavere produksjon og fallende priser på olje og gass.

Selskapet oppgir en egenproduksjon på 415.000 fat oljeekvivalenter per dag (mboepd) i kvartalet, ned fra 441.400 mboepd i første kvartal.

Produksjonstallene er tilnærmet identisk med konsensusforventningene. På forhånd var det ventet en produksjon på 413–419 tusen fat pr dag.

Netto solgt volum havnet på 413.800 mboepd som følge av underløft (selskapet har produsert mer enn de har solgt), hvorav 356.200 var væsker og 57.700 naturgass.

Prisfall

De realiserte prisene falt samtidig markant. Oljeprisen selskapet oppnådde gikk ned til 66,9 dollar per fat, fra 75 dollar i første kvartal. For gass var prisfallet enda brattere, fra 85,2 til 68,7 dollar per fat oljeekvivalent.

Dette fremkommer av en produksjonsoppdatering fra selskapet.

Som ventet

ABG Sundal Collier skriver at realiserte oljepriser var 1-2 prosent lavere enn ventet, men at dette ble oppveid av noe høyere realiserte gasspriser.

Meglerhuset forventer ingen betydelig estimatendringer eller kursreaksjoner, som følge av oppdateringen.

Aker BP legger frem kvartalsrapporten for andre kvartal 15. juli.