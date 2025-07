Short-selgere kaster seg over Equinor

Ifølge UBS har shortselgere flokket til Equinor-aksjen den siste tiden.

UBS-teamet, som inkluderer analytiker Henri Patricot, fastslår at Equinor er den mest shortede aksjen i deres dekning, som omfatter flere navn innen olje, hydrogen og integrerte selskaper.

På bare én måned, pr. 3. juli, har shortandelen økt fra 4,93 til 8,57 prosent, et byks fra 44,87 til 61,70 millioner aksjer som er shortet i Oslo Børs’ største selskap.

For de mest sammenlignbare selskapene – TotalEnergies, Shell, bp og Eni – er shortinteressen henholdsvis 1,26 prosent, 1,83 prosent, 0,81 prosent og 6,59 prosent.

UBS anslår at det vil ta 18 dager å dekke shortposisjonene i Equinor, såkalt «days to cover».

Analytikerne tror økningen i shortposisjonene er relatert til «økt gjeldsgrad og nedsiderisiko i utsiktene for naturgassmarkedet».

Les også – Dette er en åpenbar short Eika-forvalter Per Mehol Stenersen advarer at en av Norges mest populære aksjer fort kan falle med 30 prosent.

Satt på short-liste

JPMorgan satte denne uken Equinor på sin «Negative Catalyst Watch»-liste, som er kortsiktige case analytikerne har sterk overbevisning om, og mener dermed at man bør shorte Equinor før kvartalsrapporten 24. juli.

Analytikerne viste til høy endringstakt i gearingen, og at investorer kan stå overfor at perioden med premium kontantutbytte er et tilbakelagt kapittel. Videre ble det pekt på skjevheter i estimatene og risiko knyttet til Empire Wind. Alle disse tre risikomomentene kan potensielt materialisere seg i én og samme kvartalsrapport, advarte JPMorgan.

For øvrig nedgraderte UBS nylig Equinor til selg.

«Vi nedgraderer Equinor til selg, gitt manglende vekst både innen oppstrømsvirksomhet og lavkarbon, en økende gjeldsgrad og eksponering mot et naturgassmarked i ferd med å rebalanseres, som ennå ikke er fullt priset inn. Vårt kursmål (230 kroner) impliserer en forventet fri kontantstrømavkastning på 5 prosent og en utbytteavkastning på 11 prosent i 2026», het det.