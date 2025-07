Ny oljetopp død: 12 «selvmord» siden 2022

Visepresident Andrey Badalov i den russiske statlige rørledningsgiganten Transneft har gått bort. 62-åringen skal ha falt gjennom et vindu i en luksusleilighet i Moskva, melder Oilprice.com.

Badalov føyer seg dermed inn i rekken av «urovekkende uvanlige» dødsfall blant lederskikkelser i den russiske energibransjen etter invasjonen av Ukraina, påpeker avisen.

Den offisielle forklaringen er selvmord, som etterforskningen begrunner med et brev. Det er imidlertid stor skepsis til forklaringen, gitt hyppigheten og likheten ved slike hendelser.

12 dødsfall siden 2022

Badalovs bortgang er det 12. dødsfallet blant fremtredende russiske energiledere siden 2022, ifølge Oilprice. Nesten alle dødsfallene involverer fall fra høyder, offisielt beskrevet som selvmord, etterfulgt av ordknappe etterforskninger.

Eksempelvis døde styrelederen i Lukoil, Ravil Maganov, i september 2022. Offisielt døde han som følge av et fall under sykdom.

Lukoil-kollegaen Alexander Subbotin, styremedlem, døde i mai 2022 etter en seanse med en paddegift-sjaman. Flere beskriver dette som fullstendig bisarrt, ifølge nyhetsbyrået.

En rekke Gazprom-ledere har også dødd under merkelige omstendigheter: fall, kvelning eller hengning.

Les også Nederland: Russland bruker kjemiske våpen Nederlandsk etterretning har avdekket at Russland bruker forbudte, kjemiske våpen i Ukraina, melder Reuters. Russland har tidligere benektet dette.

Paranoid Kreml?

Oilprice påpeker at disse energitoppene har hatt stillinger med høy risiko etter kraftige vestlige sanksjoner mot den russiske olje- og gassindustrien. I tillegg skal Kreml være preget av paranoia for lekkasjer, samtidig som interne maktkamper mellom oligarker foregår.

Analytikere mener ifølge nettstedet at ikke alle tilfellene er drap, men at fall fra balkonger nå har blitt urovekkende vanlig. Uavhengige etterforskere påpeker at enkelte såkalte «selvmord» har skjedd på uvanlige steder: i garasjer, spa eller fra sykehusvinduer.

Transnefts Badalov hadde nære bånd til Nikolai Tokarev, tidligere KGB og nåværende styreleder.