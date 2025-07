Bloomberg: Opec+ øker langt mer enn ventet

Opec+ har ifølge Bloomberg blitt enige om å øke produksjonen med 548.000 fat pr. dag fra og med august. Det er enda høyere enn de store økningene man har sett i mai, juni og juli på 411.000 fat.

Den offisielle bekreftelsen fra Opec+ har ennå ikke kommet, men er ventet i løpet av lørdag.

I så fall er økningen betydelig større enn ventet, da Bloomberg spurte 32 tradere og analytikere, som ventet en ny økning på 411.000 fat pr. dag.

Offensiv Opec+

I starten av mars kunngjorde åtte Opec+-land at de ville begynne å reversere det frivillige produksjonskuttet på 2,2 millioner fat pr. dag.

Siden april har oljekartellet gått bort fra flere år med produksjonsbegrensninger og overrasket markedet med å åpne kranene tidligere og kraftigere enn ventet.

Bakgrunnen for strategiskiftet er blant annet ønsket om å møte sterk etterspørsel i sommermånedene på den nordlige halvkule, men også et ønske om å gjenvinne markedsandeler tapt til konkurrenter som amerikanske skiferoljeprodusenter. Ifølge Bloombergs kilder er spesielt Saudi-Arabia ivrige etter å starte opp igjen kapasitet som har stått stille.

Produksjonsøkningene skjer i et marked som mange mener er på vei mot, eller allerede er, overforsynt. Det anslås at globale oljelagre har vokst med omtrent 1 million fat daglig de siste månedene, drevet av svakere etterspørsel i Kina og økende produksjon i land som USA, Guyana, Canada og Brasil. Det internasjonale energibyrået (IEA) spår et betydelig overskudd i markedet senere i år, mens storbanker som JPMorgan og Goldman Sachs forventer at oljeprisen kan falle til 60 dollar fatet eller lavere i fjerde kvartal, skriver Bloomberg.