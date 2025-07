Oljeprisen faller etter Opec+-grep

Opec+ besluttet lørdag å øke produksjonen med 548.000 fat pr. dag fra august, høyere enn ventet 411.000 fat.

Klokken 06.20 er Brent-olje med levering i september ned 0,7 prosent til 67,82 dollar fatet. Brent-spot er ned 1,15 prosent til 67,49 dollar fatet.

– Etter sommeren roper vi varsko

Danske Bank-analytiker Vidar Skogset Lyngvær sier til Finansavisen at Opec+-økningen er større enn hva meglerhus og markedet hadde forventet.

– I det store og hele utgjør det liten forskjell, ettersom vi allerede har antatt at hele de 2,5 millioner fatene pr. dag inngår i den øverste delen av Opec+-kuttet som skal rulles tilbake innen oktober. Nå kommer dette til å skje i løpet av september, sier han.

SER LAVERE OLJEPRIS: Danske Bank-analytiker Vidar Lyngvær ser oljeprisen mot 60 dollar fatet i fjerde kvartal og første kvartal. Foto: Ivan Kverme

– Vårt syn på oljemarkedet er at balansen ser tålelig sterk ut over sommeren, ettersom produksjonsøkningene vil bli brukt til innenlandsk konsum i Midtøsten. (...) Etter sommeren derimot roper vi varsko, ettersom vi ser rom for 2 millioner fat pr. dag i ekstra eksport fra Saudi i september/oktober, som treffer markedet akkurat når etterspørselen får en sesongmessig nedgang etter kjøresesongen i Vesten. Dermed tror vi at oljen kommer til å snitte rundt 60 dollar fatet i fjerde kvartal og første kvartal, legger han til.

Venter også lavere priser

ABG påpeker en Reuters-artikkel fra 27. juni, hvor det het at to kilder nær Opec+ sa at gruppen kunne vurdere en større økning enn 411.000 fat pr. dag fra august.

«Dermed virker gårsdagens økning ikke å være noen stor overraskelse,» skriver meglerhuset.

Goldman Sachs noterer også at hele Opec+-kuttet vil være reversert i september fremfor oktober.

«Vi gjentar vårt prisestimat med Brent i gjennomsnitt på 59 dollar i fjerde kvartal 2025 og 56 dollar i 2026, selv om vi har oppjustert kvoteantakelsen vår av tre grunner. For det første har etterlevelsen av Opec+-kompensasjonskuttene – som bidrar til å veie opp for tidligere overproduksjon – vært sterkere enn vi hadde forventet. For det andre løfter redusert Opec+-reservekapasitet de langsiktige oljeprisene. For det tredje ser vi en viss oppside i etterspørselsprognosen vår, som følge av robuste nowcast og global aktivitetsdata, samt ytterligere svekkelse av dollaren,» skriver banken.